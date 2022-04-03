محافظ البحيرة يستقبل مطران الكنيسة الكاثوليكية للاتين في مصر (صور)

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل قبل قليل، اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، الأنبا كلاَوديو موراتي مطران الكنيسه الكاثوليكية للاتين بمصر، والأب انطوان توفيق الفرنسيسكاني وكيل مطرانية اللاتين بمصر، والأب راغب مرزوق راعى الكنيسة الكاثوليكية بدمنهور، وذلك فى مستهل زيارة الأنبا لتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وزيارتة للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية بدمنهور.

ورحب اللواء المحافظ بالانبا كلاوديو ومرافقوه على أرض البحيرة، مشيرا إلى أنه قيمة دينية كبيرة ويمثل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث تعكس الزياة روح المحبة والتعاون والصداقة بين مصر والفاتيكان، مؤكدا أن مصر ستظل دائما مهد الحضارات تمتزح بها المحبة والإخوة والاحترام.

وأشاد الأنبا كلاَوديو موراتي بروح التسامح والتعاون بين كافة الفئات والطوائف المصرية التى تعيش في احترام، والتي تعكس روح المحبة الذى تعيشه مصر. 

وقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللواء هشام آمنة وشعب البحيرة بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدًا على أننا نصلى بأن يعم السلام فى العالم وأن يمد الله يد العون لمصر لتحقيق المزيد من المستقبل المشرق والباهر، كما ابدى اعجابة بما تشهده محافظة البحيرة ومدينة دمنهور من أعمال تنمية وبناء.

وقدم الأب راغب مرزوق الشكر لمحافظ البحيرة، لرعايته ودعمه المستمر مشيدا بكافة الجهود التى تتم وعلى رأسها الأمن والأمان والاستقرار والتسامح والمحبة وخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بنطاق المحافظة معبرًا عن تقديره لتلك الجهود المبذولة، كما قام اللواء المحافظ باهداء درع المحافظة للأنبا كلاَوديو موراتي مرحبا به على أرض البحيرة.

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اللواء هشام امنة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة مطران الكنيسة الكاثوليكية

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