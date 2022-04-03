ارتفعت معدلات عمليات البحث عبر المنصة العالمية جوجل حول القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف في رمضان 2022، وذلك بعد أن لاقى الجزء الأول منه على نسب مشاهدة مرتفعة من خلال عرض 20 حلقة فقط خارج السباق الرمضاني، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2

ويستطيع الجمهور متابعة مسلسل في بيتنا روبوت 2 عبر شاشة قناة الحياة بشكل حصري بالإضافة لمنصة Watch It الإلكترونية، ويمكنتحميل القناة من خلال التردد التالي:

تردد قناة الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

اسم القناة: الحياة

معامل الترميز: 27500

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويدور مسلسل في موسمه الجديد في إطار كوميدي إذ يظهر المهندس «يوسف» الذي يؤدي دوره الفنان هشام جمال، بعد ظهور مهندس منافس لهبروبوت جديد غير زومبا ولذيذ، فضلا عن بداية معاناة الثنائي من مشاكل أسرية.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويضم مسلسل في بيتنا روبوت2 مجموعة من الفنانين الشباب من بينهم شيماء سيف، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبدالعزيز،عمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، إخراج وليد الحلفاوي.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

كما يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف في تمام الساعة 6:20 دقيقة، على شاشة قناةالحياة.

أعمال أخرى على قناة الحياة

وتقدم الحياة رمضان 2022 عبر شاشتها باقة من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل «دايما عامر» بطولة الفنانة مصطفى شعبان والذييعرض في الساعة 7:40 دقيقة وتليه مسلسل «ملف سري» بطولة الفنان هاني سلامة يعرض في الساعة 7 مساءً، مسلسل «جزيرة غمام» للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب في تمام الساعة 10:30 مساء، ومسلسل «يوتيرن» للفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة 11:45 دقيقة.