التموين: تأجيل تحصيل أقساط أصحاب المخابز البلدية لنهاية إجازة العيد



أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي توجيها وزاريا بإرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصيلحي اليوم الأحد أن التوجيه يأتي في إطار حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين، وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام الدراسي.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أنه تم التشديد على المديريات بضرورة متابعة المخابز والتزامها بالمواعيد المقررة لها في رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت لكل مخبز 3 أيام من الدقيق، ومواعيد فتح المخابز في رمضان تبدأ من 8 صباحا حتى 5 مساء، وهناك بعض المخابز ستفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية لإنتاج العيش للسحور.