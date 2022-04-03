وفد كويتي يطلع على الخدمات التي تقدمها جمارك دبي

اطلع وفد اقتصادي من دولة الكويت الشقيقة على الخدمات الذكية التي تقدمها جمارك دبي وعلى مشاريع الدائرة الجديدة وأهمية هذه المشاريع في تحسين الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين ودورها في تعزيز تجارة دبي الخارجية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تجاري ولوجستي عالمي.

جاء ذلك خلال لقاء زيارة الوفد الكويتي برئاسة سعادة عبد الكريم تقي عبد الكريم مدير عام الهيئة العامة للصناعة لدائرة جمارك دبي.

والتقى منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي بالوفد بحضور ماجد العلي مدير إدارة البيانات الجمركية وراشد المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية وخولة حميد من إدارة الاتصال المؤسسي ولفيف من رجال الأعمال والتجار الكويتيين.

وتحدث منصور المالك خلال اللقاء عن الدور الذي يؤديه قطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي في وضع السياسات الخاصة بالقيمة والتعرفة الجمركية والمنشأ، وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية وتمثيل جمارك دبي لدي الجهات المحلية بالدولة والجهات الخارجية لدي منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية والجهات المعنية الأخرى.

وأكد المالك أن زيارة الوفد الكويتي تعكس رغبة الطرفين في تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص المتاحة وكيفية تشجيع الاستثمارات وزيادة المبادلات التجارية بين دبي ودولة الكويت الشقيقة.

من جانبه أكد سعادة عبد الكريم تقي عبد الكريم مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية أن هذه الزيارة جاءت في إطار أسبوع الصناعة الكويتية في إكسبو 2020 دبي وحرص الهيئة العامة للصناعة الكويتية على تعزيز علاقاتها مع الجهات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات ومنها جمارك دبي التي حققت نجاحات متتالية على صعيد العمل الجمركي من خلال تقديم خدمات جمركية ذكية ورائدة لدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.

