76.5 % من شركات القطاع الخاص في دبي حققت نموا خلال فترة تنظيم إكسبو 2020 دبي

كشفت غرفة تجارة دبي إن 76.5% من شركات القطاع الخاص في الإمارة حققت نموًا في أعمالها ونشاطاتها خلال فترة تنظيم إكسبو 2020 دبي في حين ذكر 73.5% منهم أنهم نجحوا في تأسيس شراكات أعمال جديدة خلال نفس الفترة مما يعكس القيمة المضافة التي وفرها إكسبو 2020 دبي لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وأظهر استبيان ضمن تقرير "إكسبو 2020 دبي: تكامل الأعمال والتحول الرقمي والشراكات العالمية لتحقيق النمو" الذي أعدته غرفة تجارة دبي بالتعاون مع "أكسفورد بيزنيس جروب" والذي أجرى مع مجموعات ومجالس الأعمال الـ 69 التي تعمل تحت مظلة الغرفة والتي تمثل حاليًا أكثر من 287،000 شركة في عضوية غرفة تجارة دبي نمو ثقة القطاع الخاص واستفادتهم من إكسبو 2020 دبي.

وسلط تقرير "إكسبو 2020 دبي: تكامل الأعمال والتحول الرقمي والشراكات العالمية لتحقيق النمو".. الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لاقتصاد الدولة ودبي خلال فترة استضافة إكسبو 2020 دبي والتي تعكس ريادة الدولة في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي مثل نمو التجارة وزيادة عدد السياح والعائدات الفندقية والمسافرين عبر مطار دبي.

واستعرض التقرير مؤشرات النمو الأخيرة التي سجلت في دبي ودولة الإمارات مدفوعًا بتنظيم إكسبو 2020 حيث بلغ عدد الفنادق والمنشات الفندقية 759 في يناير 2022 مقارنةً بـ 711 في يناير 2021 في حين بلغ عدد الليالي الفندقية المشغولة في يناير 2022 نحو 3.04 مليون ليلة مقارنةً بـ 2.65 مليون ليلة في يناير 2021.

واستعرض التقرير مؤشرات أخرى تشمل عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار دبي في العام الماضي مسجلًا نسبة نمو بلغت 12.7% مقارنةً بالعام 2020 بالإضافة إلى تسجيل تجارة الإمارات غير النفطية في 2021 نموًا بنسبة 27% مقارنةً بالعام 2020 وبنسبة 11% مقارنة بالعام 2019.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 70.6% من المشاركين بالاستبيان استفادوا من خدمة التواصل والتفاعل ولقاءات الأعمال التي نظمتها غرفة تجارة دبي في إكسبو2020 دبي في حين ذكر 47% انهم استفادوا من سلسلة منتديات الأعمال العالمية في حين ذكر 47% أيضًا من المشاركين بالاستبيان انهم استفادوا من الاجتماعات الثنائية بين المستثمرين.

ويسلط التقرير الضوء على جهود غرفة تجارة دبي كشريك رسمي لتكامل الأعمال لإكسبو 2020 دبي والفعاليات التي نظمتها خلال فترة انعقاد الحدث العالمي الأضخم حاليًا والتزامها بتأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود تعكس اجتماع العقول من أجل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية.

وكشف التقرير ان الغرفة نظمت 98 فعالية خلال فترة إكسبو حضرها أكثر من 25،000 مشارك من أكثر من 130 دولة أبرزها منتديات الأعمال العالمية حول إفريقيا ودول الآسيان وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية و10 منتديات أعمال حول مواضيع إكسبو التي شملت الفضاء والحياة الريفية والحضرية وغيرها والتي نظمت بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي.

كما نظمت غرفة تجارة دبي قمة التجزئة وفعاليات أخرى لدبي للمشاريع الناشئة ومركز أخلاقيات الأعمال.

ونجحت الغرفة خلال إكسبو 2020 دبي في تنظيم وتنسيق أكثر من 1،500 اجتماع ثنائي بين المستثمرين في الدولة ونظرائهم من الأسواق العالمية في حين استقبلت الغرفة ونظمت اجتماعات مع 1،746 وفدًا زائرًا ضم أكثر من 3،350 رجل أعمال ومسؤولين حكوميين يمثلون أكثر من 60 دولة.

ووقعت غرفة تجارة دبي 13 مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة استراتيجية مع نظرائها حول العالم لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق جهود الشراكات الاستثمارية في حين تم منح رخص لـ 7 هيئات اقتصادية ومهنية جديدة من قبل مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي تأسس بالتعاون بين غرفة تجارة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبي إن معرض إكسبو 2020 دبي شكل محطة مفصلية في مسيرة الدولة وإمارة دبي حيث استثمرت دبي في تواصل العقول وصنع المستقبل وطورت مشاريع البنية التحتية والمواصلات والضيافة وركزت على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار مما ساهم في تسريع عملية تحول دبي إلى اقتصاد ذكي ومستدام.

ولفت إلى أن إكسبو 2020 دبي كان انطلاقة جديدة لاقتصاد دبي نحو المستقبل الذي يقوم على ركائز متطورة وعالمية تشمل الاقتصاد المعرفي والابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة معتبرًا إن النجاح الذي حققه إكسبو هو نجاح للعالم الذي يتطلع إلى التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح سعادته أن دور غرفة تجارة دبي كان محوريًا خلال معرض إكسبو 2020 دبي من حيث دعم قطاع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية لافتًا إلى أن إكسبو مثل بوابة للغرفة لعالم جديد ومتكامل من الفرص الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها في دعم مسيرة صناعة مستقبل الأعمال والاقتصاد في دبي.

وقال " إذا ما نظرنا إلى فترة تنظيم إكسبو 2020 دبي التي استمرت 182 يومًا نجد أننا في غرفة تجارة دبي نظمنا تقريبًا فعالية كل يومين من أيام إكسبو وفي كل يوم من أيام إكسبو كان لدينا تقريبًا 137 مشاركًا في فعالياتنا واستقبلنا واجتمعنا كل يوم مع 9 وفود خارجية في كل وفد تقريبًا أكثر من 18 عضوًا ونظمنا ونسقنا أكثر من 8 اجتماعات يوميًا بين المستثمرين وهي حصيلة تظهر حجم الجهود التي بذلتها غرفة تجارة دبي لتكون سفيرًا فوق العادة في خدمة مجتمع الأعمال في دبي خلال إكسبو 2020 دبي ونجحت في جمع العقول الاقتصادية وتعزيز الشراكات ودعم التوسع الخارجي".

وتوقع بوعميم أن تقود قطاعات معينة مسيرة اقتصاد دبي في مرحلة ما بعد إكسبو 2020 دبي وخصوصًا السياحة والتجارة والنقل والسفر والخدمات المالية بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي القائم على التكنولوجيا الحديثة معتبرًا أن هذه القطاعات تشكل محركات النمو الأساسية.

وأشار إلى أن استثمارات دبي في الابتكار والتكنولوجيا ستدعم النمو الاقتصادي للإمارة في مرحلة ما بعد معرض إكسبو 2020 دبي وستسرع هذا النمو وتنقله لآفاق أوسع معتبرًا أن النجاح الذي حققه إكسبو 2020 دبي سيساهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للفعاليات العالمية وقطاع الأعمال ومركزًا للتجارة العالمية والاقتصاد الرقمي.