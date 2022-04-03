حسام موافي: الموظف الراضي عن عمله أطول عمرًا (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك ضرورة لتناول 3 وجبات خلال فترة الإفطار في شهر رمضان، لافتَا إلى أن الفطار في رمضان يكون عبارة عن ربع رغيف جبنة بيضاء بطماطم وكوب شاي بلن من غير سكر، وبعد صلاة التراويح تناول الوجبة الطبيعية، الأرز والخضار واللحوم، والسحور يكون عبارة عن زبادي وخيار، حتى لا نشعر بالعطش.

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الرضا من أهم أسباب السعادة وهذا الشعور لا يتعلق بما يمتلكه الشخص، معقبًا: "في ناس مش لاقية حاجة وسعيدة وراضية".

ولفت إلى أن هناك دراسة أعدت على الموظفين خارج مصر، وثبتت بأن الموظف الراضي عن وظيفته أطول عمرًا عن الموظف غير الراضي، مشيرًا إلى أن هناك تغيرات بيولوجية تحدث في الجسم تطيل العمر