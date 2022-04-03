الحملة القومية للنهوض بالقمح: إنتاج مصر لن يقل عن 10 ملايين طن

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال الدكتور رضا محمد، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، إن مصر أصبح لديها حملة قومية منتشرة في جميع الأنحاء، وتتواصل الجهات المعنية مع المزارعين لإطلاعهم على كل ما هو جديد، بداية من خدمة الأرض وموعد الزراعة وأساليب الري.

 

وأوضح "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن محصول القمح من ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مصر زرعت 3.650 مليون فدان هذا العام منه، مشيرا إلى أننا لدينا محصول يكفينا لفترة تصل إلى 4 شهور، إضافة إلى أن بداية موسم الحصاد في منتصف إبريل الجاري، والأجواء المثالية ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين طن، وسيكون لدينا مخزون يكفينا حتى نهاية العام".

 

وأضاف أننا نعمل على محور التنمية الأفقي لتعظيم الإنتاجية داخل الوادي، ونعظم الإنتاج من خلال أصناف جديدة تكون إنتاجيتها أفضل، ونزود المساحات المنزرعة في الأراضي الجديدة مثل غرب  المنيا وشرق العوينات، مؤكدا أننا لدينا في مصر ما لا يقل عن 4 أو 5 سلالات تتحمل درجات الحرارة العالية مثل مصر 3 ومصر 4، ويتم زراعتها منذ عامين.

 

الحملة القومية للنهوض بالقمح الدكتور رضا محمد برنامج مساحة حرة

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