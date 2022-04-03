أستاذ صحة عامة يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، إنه لا بد للمرضى الفعليين بفيروس “كوفيد-19" من ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل الصيام حوله قدرته على ذلك لتحديد قدرتهم على الصيام من عدمه، ومن ثم تعديل جرعات الدواء إن لزم الأمر معللا ذلك بأن الصوم فريضة للصحيح وقد رخص الله سبحانه وتعالى للمرضى، الإفطار لمنع المشقة وتعزيز صحتهم والحصول على التغذية المناسبة والسوائل الكافية من أجل تقليل التجلط وتعديل جرعات العلاجات مثل مضادات التجلط أو المضادات الحيوية.

ودعا "المر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، المواطنين لتأدية الشعائر الدينية متحليين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي يدعو لها ديننا الحنيف عملا بالمبدأ الإسلامي لا ضرر ولا ضرار، وناشد المصلين والقائمين على المساجد بتطبيق إرشادات وزارة الأوقاف وخاصة التباعد والكمامة وتنظيف المساجد.

وحذر أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، من ازدياد حالات كورونا في أوروبا رغم انخفاضها إلى حد كبير في مصر ومع هذا نعاني من 600 حالة تقريبًا يوميًا مع استمرار وجود حالات وفاة، ومازالنا في مرحلة الراحة بين الموجة الخامسة والسادسة، والتي تستدعي الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية وخاصة في الأماكن المغلقة لمنع الموجة السادسة.

وتابع: "أدعي جميع المصليين الالتزام بإجراءات وزارة الأوقاف من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإعداد المصليين المحددة من الوزارة، مقدمًا التهنئة بفتح أماكن الصلاة لأداء التراويح مع ضرورة الاحتفاظ بالاجراءات الاحترازية لاستمرار هذا الوضع الأمن، مع ضرورة التزام المصلين بالوضوء في المنزل وغسل الأيادي بدرجة كبيرة وخاصة بعد لمس أي شيء.