إخطار رسمي من غازبروم الروسية لبلغاريا بشأن تسديد ثمن إمدادات الغاز بالروبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف إن بلاده تلقت إخطارا من شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية بشأن سداد قيمة إمدادات الغاز بالروبل الروسي.

وقال نيكولوف في مقابلة مع التلفزيون الوطني البلغاري، اليوم الأحد إنه وبرغم الإخطار، فإن بلدنا ينوي التمسك بموقف عموم أوروبا عند دفع ثمن الغاز وعدم الخضوع للضغوط. لا يوجد في الاتفاقات الحالية ما ينص على أن دفع ثمن الغاز يمكن أن يكون بالروبل.

وأشار نيكولوف إلى أن بلاده تفي بجميع بنود الاتفاقية ولا ينوي انتهاكها، مضيفا أن هذه الاتفاقية تنص على الإمدادات بحلول نهاية العام، ولكن إذا انقطع الغاز، فسنحاول التحول إلى إمدادات بديلة.

وقال الوزير إنه بحلول الأول من يوليو، سيتم الانتهاء من بناء خط ربط للغاز مع اليونان، وبعد ذلك ستكون البلاد قادرة على الاعتماد على إمدادات الغاز من أذربيجان.

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