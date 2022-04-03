أسعار النفط تستعد للتداول بعد أكبر خسارة أسبوعية في عامين

تستعد العقود الآجلة للنفط للتداول الآسيوي غدًا الاثنين بعد أن سجل كل من خام برنت والخام الأميركي، الأسبوع الماضي، أكبر خسارة أسبوعية لهما في عامين، إذ أعلنت الولايات المتحدة عن أكبر سحب على الإطلاق من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي.

واستقرت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأميركي الوسيط على انخفاض بنحو 13% خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس عن سحب مليون برميل يوميًا من النفط الخام لمدة ستة أشهر اعتبارا من مايو أيار ليصل إلى 180 مليون برميل.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان الأسبوع الماضي، إنه سيتم الإفراج عن أول 90 مليون برميل من النفط بين مايو ويوليو، بينما سيتم الإفراج عن 90 مليون برميل أخرى بين أغسطس وأكتوبر.

واتهم بايدن شركات النفط الأميركية بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأميركيون أسعارًا مرتفعة للبنزين، وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلًا من الدفع للمستثمرين.

وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الصناعة اليابانية إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اتفقت يوم الجمعة على ثاني سحب منسق للنفط في اجتماع استثنائي.

واضطربت أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات العالمية عندما عطلت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها لأوكرانيا إمدادات الطاقة ودفعت أسعار النفط إلى قرابة 140 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى في نحو 14 عامًا.