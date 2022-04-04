مسلسلات رمضان 2022.. مواعيد عرض مسلسل suits بالعربي الحلقة الثالثة والقناة الناقلة

ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة حول مسلسلات رمضان 2022، حيث تصدرت التريند العديد من الدراما الرمضنية هذا العام، وعن مواعيد عرض مسلسل suits بالعربي الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة، نقدمها لكم في السطور التالية.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية لقرائها الكرام، مواعيد عرض مسلسل suits بالعربي في رمضان، للنجم آسر ياسين، وباقة من النجوم.

مواعيد عرض مسلسل suits بالعربي

يعرض مسلسل suits بالعربى عبر شبكة قنوات cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

قصة مسلسل suits بالعربي

مسلسل suits بالعربي مقتبس من مسلسل أمريكي تم عرضه في 2011، وتدور الأحداث حول شاب اسمه مايك روس ذكي للغاية ولم يكمل دراسته ولكنه يعجب بذكائه المحامي الشهير هارفي سبيكتر الذي يعينه مساعدا له في الشركة وعلى الرغم من أن هناك مخاطر ستواجههم في حالة اكتشاف ذلك إلا أن هارفي صمم على وجودة في الشركة

شخصيات مسلسل suits بالعربي

يجسد شحصية آدم منصور الفنان أحمد داود، وشخصية زين ثابت الممثل آسر ياسين وفي النسخة الأجنبية هما (مايك روس وهارفي سبيكتر)، وتجسد ريم مصطفى شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين، كما تجسد تارا عماد شخصية ليلى الموظفة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر.

أبطال مسلسل suits بالعربي

بطولة آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد،