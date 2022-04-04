مسلسلات رمضان 2022.. مواعيد عرض مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي

تصدر مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي، مؤشرات البحث جوجل، بعد عرض أولى حلقات المسلسل، بحثا عن مواعيد الحلقة الثالثة والقناة الناقلة، لمشاهدة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

ومسلسل المداح 2 أسطورة الوادي للنجم حمادة هلال، من المسلسلات التي تحظى باهتمام كبير في الموسم الرمضاني الحالي خاصة مع نجاح الموسم الأول، ومن هنا تستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل من مواعيد العرض وأبطال العمل.

مواعيد عرض مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي

ويعرض مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي، عبر قناة mbc مصر 1، في تمام الساعة الثامنة مساءا، ويعاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، كما يعرض أيضا عبر قناة mbc مصر 2، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، ويعاد في تمام الساعة الخامسة عصرا.

أبطال مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي

يشارك في بطولته، حمادة هلال، هبة مجدي وسهر الصايغ وأحمد بدير، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

قصة مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي

ينطلق “صابر” الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا ومن يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع.

ويُسافر صابر إلى الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتكثر المفاجآت وتتوالي الأحداث.