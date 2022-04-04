مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة

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بوابة الفجر
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حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة، حيث ننشر لكم كافة مواعيد مسلسلات شهر رمضان الكريم لمتابعتها ومشاهدة أحداثها الشيقة والمثيرة خلال الشهر الكريم.

وعن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة يبحث عنها المشاهدون عبر محركات البحث “جوجل”، ننشرها لكم خلال المقالة التالية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة، في تمام الساعة الـ 9:50 مساءً على شاشة قناة “ON” تزامنًا مع طرحها على منصة “Watch IT” الإلكترونية.

ومن المنتظر أن يعاد مسلسل مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة مرتين في اليوم التالي، المرة الأولى في تمام الساعة 4.20 صباحًا، أما الإعادة الثانية الساعة 3.30 عصرًا.

ومن المنتظر أن تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 3 على قناة “ON دراما” في تمام الساعة 11:20 مساء، وتُعاد 3 مرات على شاشتها، الأولى الساعة 6 صباحًا، والثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا، وتُعاد للمرة الثالثة في 4:40 مساءً.

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