أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 -4-2022

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، 4 أبريل 2022، مع عودة العمل بالبورصة العالمية بعد انقضاء الإجازة الاسبوعية، وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية داخل البورصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار حيث تربطهما علاقة عكسية

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1102 جنيهأ

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 964 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 826 جنيها،

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7712 جنيها

أسعار الذهب العالمي

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية مع بداية التداول بنحو 0.07% وتم التداول على 1923.55 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم يونيو 2022 بنسبة 0.12% وتم التداول على 1926.00 دولارا للأوقية.