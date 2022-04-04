مسلسلات رمضان 2022.. مواعيد عرض مسلسل توبة الحلقة الجديدة للنجم عمرو سعد

تصدر مسلسل توبة الحلقة الجديدة تريند جوجل، حيث يبحث المشاهدين عن مواعيد الحلقات الجديدة بعد مشاهدة الحلقة الأولى والثانية، حيث لاقى المسلسل إعجابا من جانب الجماهير، وعن مواعيد العرض ننشر لكم تفاصيل الإعادة والعرض والقنوات الناقلة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكرونية لمتابعيها لكرام، كافة التفاصيل حول مسلسلات رمضان لمشاهدة المسلسل الذي يودون مشاهدته، ومن ضمن المسلسلات الأكثر بحثا مسلسل توبة للنجم عمرو سعد وإليكم التفاصيل في المقالة التالية:

مواعيد عرض مسلسل توبة للنجم عمرو سعد

يعرض 5 مرات يوميًا على قناتي “MBC مصر”، و”MBC مصر2”، العرض الأول يكون في تمام الساعة 7 مساءً، أما الإعادة الأولى على MBC مصر2 تكون في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثالثة تكون في الواحدة ظهرًا، أما الإعادة الرابعة على MBC مصر2، تكون في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

أحداث مسلسل توبة للنجم عمرو سعد

وتدور أحداث المسلسل حول (توبة) الذي ترك ماضيه وقرر الاستقرار في مدينة جديدة لبدء حياة نظيفة، وينكشف سره بظهور شخص كان معه في الماضي، وتتوالى الأحداث وتنقلب رأسا على عقب.

أبطال مسلسل توبة

مسلسل توبة بطولة عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، ودياب، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد لطفي، ومروة الأزلي، وانتصار، ورحاب الجمل، وعبد العزيز مخيون، وحجاج عبد العظيم، وضياء عبد الخالق، وحسن أبو الروس، وإسلام حافظ، ومصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، من تأليف: ورشة ملوك، وإخراج: أحمد صالح.