سفرة اليوم الثالث من شهر رمضان 2022.. طريقة تحضير الأرز البسمتي باللحم الضاني وعصير السوبيا

نقدم لكم متابعينا لكرام في اليوم الثالث من شهر رمضان 2022، سفرة رمضان الشهية لإعدادها اليوم، وهي عبارة عن أرز بسمتي باللحم الضاني وسلطة خضراء وعصير السوبيا وطبق حلويات، وهو (البغاشة المقلية بالشربات).

الأرز البسمتي باللحم الضاني

المقادير:

½ كيلو لحم ضانى.

2 كوب أرز بسمتى.

2 ملعقة كبيرة سمن.

4 بصل كبير الحجم.

1 عبوة كبيرة صلصة طماطم.

¼ كوب زبيب.

6 فصوص ثوم.

1 قطعة صغيرة جنزبيل.

6 حبات حبهان (هيل).

1 ملعقة كبيرة حب فلفل أسود.

2 ورق لورو.

1 عود قرفة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

6 حب قرنفل.

¼ ملعقة صغيرة بشر جوز الطيب.

2 ملعقة كبيرة حب كزبرة.

2 ملعقة كبيرة حب كمون.

1 ملعقة صغيرة كركم.

3 حبات فلفل حار جاف.

2 كوب ماء.



طريقة التحضير:

يغسل الأرز البسمتى جيدًا بالماء الجاري

ينقع الأرز في الماء لمدة ساعة.

يتم التخلص من كل الدهون باللحم

يقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة ويوضع في وعاء كبير.

ينثر عليه الملح والفلفل ويغطى ويترك فى الثلاجه

يقطع البصل إلى نصفين ثم إلى شرائح رفيعة.

يقطع الثوم بالسكين، ويقشر الجنزبيل ويبشر بالمبشرة اليدوية.

يطحن حب الفلفل والكزبرة والكمون معًا

يوضع السمن في اناء كبير

يترك على نار متوسطة حتى يذوب

يضاف الحبهان وعود القرفة وحب القرنفل وورق اللورة إلى السمن

يُقلبوا به حتى يتغير لونهم.

يضاف الجنزبيل والثوم ويقلبان حتى يصفر لونهما، ثم تضاف شرائح البصل وتقلب على النار حتى تلين ويصفر لونها.

تضاف البهارات المطحونة إلى الخليط وتقلب معه لمدة دقيقتين

ثم تضاف مكعبات اللحم إلى الخليط وتقلب معه

تحمر من كل الجهات مع الإستمرار فى التقليب حتى تمتص كل السوائل.

تضاف صلصة الطماطم والملح والكركم إلى اللحم

يضاف الماء فى الاناء ويقلب الخليط ويترك حتى يكاد ينضج اللحم.

يصفى الأرز من الماء ويضاف إلى الخليط

يمكن زيادة الماء قليلًا فى حالة جفاف السوائل، وتقلب المكونات معًا جيدًا.

يسخن الفرن على حرارة عالية

تغطى الاناء بورق الفويل ويحكم غلق الغطاء جيدًا، ثم توضع في الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى يكتمل نضج اللحم والأرز.

تُخرج الإناء من الفرن وتترك لدقائق، ثم تقلب فى صحن كبير للتقديم.

مشروب السوبيا

المقادير

نصف لتر حليب سائل كامل الدسم

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" مسحوق سوبيا

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض

رشة فانيليا

خطوات التحضير

في إبريق "دورق" الخلاط، نضع الحليب وبودرة السوبيا والسكر والفانيليا.

نضرب جميع المكونات جيدًا لمدة 3 - 5 دقائق حتى تتجانس.

نضع السوبيا في الثلاجة لحين التقديم.

نصب السوبيا في الأكواب ونقدمها باردة.

البغاشة المقلية بالشربات

المقادير:

2 كوب دقيق

2 بيضة

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقتين سمن

ماء للعجن

طريقة التحضير:

قومي بعجن جميع المقادير

ضعي العجينه في الثلاجة لمدة ربع ساعة

تفرد العجين على سطح مرشوش خفيف بالدقيق

بحيث يكون سمكها رفيع جدا

تقطع إلى شرائط بالطول

نضع شوكه بطرف الشريط ونمسك الطرف الأخر باليد

ونلفها داخل الزيت المغلي بحيث تأخذ شكل الوردة ولا نخرج الشوكة منها الا بعد أن نشعر إنه ا تماسكت

نسند الشوكة بطرف المقلاة حتى تتماسك الوردة وتحمر

بعد خروجها من الزيت نضعها في الشربات