يبحث العديد من المسلمين عن دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2022، للدعاء على مائدة الإفطار قبل آذان المغرب، فمن المؤكد أن شهر رمضان هو شهر الطاعات، ويتصارع فيه العباد على العبادة وفعل الخير وكل ما يقربهم إلى الله عز وجل.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في التقرير التالي، أفضل الأدعية في اليوم الثالث من شهر رمضان 2022 فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه قال “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ”.

وعن أفضل أدعية اليوم الثالث من شهر رمضان إليكم التالي:

اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرْمي فيهِ يا إلهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ.

اللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

ثواب أدعية اليوم الثالث من رمضان

من يحرص على ترديد هذه الأدعية، يدخل عليه ألف ملك من عند الله عز وجل بالهدايا كل يوم، إلى جانب أنّ لله سبحانه وتعالى، يبني بيتا في جنة الفردوس لكل الداعين بهذا الدعاء.