طقس ثالث يوم رمضان 2022.. الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ننشر لكم في التقرير التالي، تفاصيل حالة الطقس في اليوم الثالث من شهر رمضان لعام 2022 /1443، حيث تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود جنوب سيناء حررة شديدة نهارا.

طقس السواحل الشمالية

وعن طقس السواحل الشمالية، فيسود طقس، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

طقس القاهرة الكبرى

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس ثالث أيام رمضان المبارك سيكون مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن الطقس يميل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس مشمس على جنوب الصعيد

كما تتوقع الأرصاد الجوية في بيانها ثالث يوم رمضان، أنه يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وطقس مشمس على جنوب الصعيد.



نشاط رياح اليوم الاثنين

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود نشاط رياح على المدن التالية:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية الغربية

السواحل الشمالية الشرقية

وسط سيناء

جنوب سيناء

سلاسل جبال البحر الأحمر



درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة

سانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 12 درجة