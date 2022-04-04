أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلية

استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، عند نفس معدلات الأسبوع الماضي، وفقا لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وتراوحت للبيع من أرض المصنع بين 1300 إلى 1380 جنيهًا، وبلغ سعر البيع للمستهلك نحو 1500 إلى 1600 جنيه.

ونفت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أي زيادة في أسعار الأسمنت وذكرت تقارير زيادة أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه للطن.

وتشهد معدلات الطلب على الأسمنت تراجعا منذ 2016 بنسبة 5%، ووصلت إلى 7٪ خلال عامي 2019، و2020، ليسجل حجم الطلب ما بين 47 - 50 مليون طن.