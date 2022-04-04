أسعار الحديد اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلي

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الاثنين 4-4-2022 وذلك بعدما شهدت قفزة خلال شهر أبريل الجاري وصلت إلى 4 آلاف جنيه في الطن.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك يتراوح بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه.

وأضاف الزيني، أن كلا من شركة حديد عز وحديد المصريين والسويس للصلب رفعوا سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 3 آلاف جنيه، بينما رفعت شركة بشاي للصلب سعر الطن 4 آلا جنيه، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر طن الحديد بشركة حديد عز: 20 ألف جنيه.

سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب: 19900 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين: 19900 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة بشاس للصلب: 20970 جنيهًا.