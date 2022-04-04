حقيقة طلب موسيماني التعاقد مع مهاجم كاميروني

الفجر الرياضي
موسيماني
موسيماني
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كشف مسؤولو النادى الأهلى، حقيقة الدخول فى مفاوضات مع الكاميرونى فرانك مبيلا أوتوجو، مهاجم أشانتى كوتوكو الغانى.


وقال مصدر مسؤول في الأهلي "لم نقدم أى عرض رسمى لطلب التعاقد مع فرانك مبيلا، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام".


وأضاف: "فرانك مبيلا من الأسماء التى تم عرضها على جهاز الكرة، ولكن لم نتحرك لبحث إمكانية الحصول على خدماته".


واختتم: "نتعجب من أنباء رصد مليون و500 ألف دولار لضم اللاعب، وذلك يؤكد أن ربط اسم الأهلى بالصفقة لمحاولة تسويق اللاعب من جانب بعض وكلا اللاعبين".
 

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