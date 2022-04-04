أسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف بشأن الإمدادات





ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف الاثنين 4 أبريل مع استمرار المخاوف من قلة المعروض حتى مع تطلع المستثمرين إلى سحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة وإثارة هدنة في اليمن آمالا في إمكان تهدئة مخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.09% إلى 104.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الأميركي 99.30 دولارًا للبرميل مرتفعا بثلاثة سنتات أو 0.03%.

وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق اليوم الاثنين.

وتوسطت الأمم المتحدة في هدنة لمدة شهرين بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران للمرة الأولى في الصراع المستمر منذ سبع سنوات. وتعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات من الحوثيين خلال الصراع وذلك بالإضافة إلى توقف الإمدادات من روسيا.

وتراجعت أسعار النفط نحو 13% الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لمدة ستةأشهر تبدأ في مايو.

وقال بايدن إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.