سعر اليورو اليوم الاثنين 4-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع سعر اليورو اليوم الاثنين 4-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 20.10 جنيه للشراء، و20.30 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
20.16 جنيه للشراء.

20.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.10 جنيه للشراء.

20.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
20.22 جنيه للشراء.

20.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.05 جنيه للشراء.

20.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
20.10 جنيه للشراء.

20.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.07 جنيه للشراء.

20.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.38 جنيه للشراء.

20.54 جنيه للبيع.

 

 

 

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