“الزراعة”: تصدير 10،456 طرد نحل العسل إلى المملكة العربية السعودية

أشاد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بتلبية طلبات وإشتراطات الجانب السعودي من خلال الإجراءات المحجرية وأعمال الرقابة على منظومة الإنتاج نحل العسل وإستئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وقال "القصير" إنه تم تصدير عدد 11 شحنة بإجمالي عدد 10،456 طرد نحل العسل منذ قرار رفع الحظر واستئناف تصدير نحل العسل المصري للمملكة العربية حيث يتم فحص الطرود المصدرة من قبل معهد بحوث وقاية النباتات، وأنه لا يوجد في مصر نحل مهجن أفريقي أو أسيوي أو أوروبي.

مشيرًا إلى أن المناحل المصرية تخضع للفحص الدوري وتطبيق إشتراطات الإنتاج ولا يسمح بالتصدير إلا من المناحل الخالية من الأمراض والآفات المنصوص عليها من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأضاف وزير الزراعة أنه يوجد إكتفاء ذاتي من نحل العسل والذي يتسم بقدرته على التكيف مع الظروف البيئية شبه الجافة وما يحمله من صفات مقاومة الامراض والإنتاجية العالية في وجود المراعي، وان مصر لم تستورد نحل منذ ٥ سنوات.