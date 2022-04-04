أسهم أوروبا تصعد بدعم قطاع الرعاية الصحية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدفوعة بتقدم أسهم قطاع الرعاية الصحية مع ترقب المستثمرين المزيد من العقوبات الغربية بعد أن اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بعدما أنهى الأسبوع الماضي على زيادة 1 %.

وارتفع سهم روش للأدوية 1.5 % بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أولوية في المراجعة لعقارها لعلاج كوفيد لدى البالغين في المستشفيات. وقفز سهم نوفارتس 0.8 % بدعم خطة لدمج وحدتيها للأدوية والأورام وهو ما يمكن أن يحقق وفورات لا تقل عن مليار دولار بحلول 2024. وارتفع قطاع الرعاية الصحية 1 %.

 

 

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