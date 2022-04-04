بيتكوين ترتفع إلى 46.4 ألف دولار



ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.6 في المائة إلى 46459 دولارا منذ الخامسة مساء السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغ 2.4 في المائة، حيث تم تداولها بين 45562 دولارا و46648 دولارا.



وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر 33 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا.



وفقدت عملة بيتكوين 2.2 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت 0.3 في المائة حتى الآن هذا العام.



يشار إلى أن عديدا من شركات العملات المشفرة تواجه خطر إغلاق عملياتها مع اتجاه دول الغرب إلى تشديد تعاملاتها بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، والمخاوف بشأن اعتماد موسكو على العملات المشفرة في تعاملاتها المالية بعد العقوبات.

وتتعرض شركات عاملة في هذه العملات لإمكانية إغلاق أبوابها في بريطانيا في حال فشل تسجيلها لدى هيئة الرقابة المالية.

