نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأردن بنسبة 2.2% العام الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم الأحد عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في العام الماضي بنسبة 2.2 %، مقارنة مع عام2020.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الربعي اليوم حسب وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة حقق نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2.6 %، مقارنة مع الربع الرابع عام 2020.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الرابع من عام2020.

وأضافت أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.1%، ثم قطاع الاستخراجية بنسبه بلغت 5.6%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.5%.

 

 

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