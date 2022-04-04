مات صائما.. وفاة وكيل مدرسة بقنا

محافظات
الفقيد
الفقيد
Advertisements

نعت الإدارة التعليمية بنجع حمادي بقيادة راجح الطيب المدير العام، وأبو الوفاء الدردير، وكيل الإدارة، وفاة عبد الرحيم نور الدين، وكيل مدرسة النهضة الجديدة الابتدائية بالرئيسية، والذي توفي اليوم، وهو في مصلى المدرسة، يقرأ القرآن الكريم، ما اعتبره الجميع أنه حسن خاتمة للرجل المعروف عنه الطيبة والشهامة والالتزام وحب الخير والعمل.

ونعى جموع المعلمين ومديري المراحل ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى وخالص المواساة وفاة المغفور له بإذن الله تعالي زميلهم "عبد الرحيم نور الدين " وكيل مدرسة النهضة الجديدة الابتدائية بالرئيسية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأشار العديد من المعلمين، إلى حسن خلق الفقيد، والأخلاق والطيبة والكفاءة والإخلاص في العمل، ليتوفى اليوم وهو يقرأ في كتاب الله في مصلى المدرسة وهو صائم.

الإدارة التعليمية بنجع حمادي مدرسة النهضة الجديدة الابتدائية وفاة وكيل مدرسة بقنا

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: لجان إشرافية للمرور على نقاط تجميع القمح بالقرى
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار مثير

مفاجأة مدوية.. حقيقة إستبعاد 4 منتخبات من كأس العالم ومشاركة مصر في المونديال

الأهلي يتحرك لضم صفقة من العيار الثقيل

ميدو يفجر مفاجأة مدوية عن إعادة مباراة مصر والسنغال

ضربة موجعة للنادي الأهلي قبل مواجهة الأتحاد السكندري

كيف دخلت رانيا فريد شوقي عالم الفن بعد رفض والدها؟

قاهر الأهلي ينجح في تحطيم رقم الترجي الصامد منذ ٩٩

آخر تطورات إصابة أنشلوتي بفيروس كورونا