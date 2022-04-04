مات صائما.. وفاة وكيل مدرسة بقنا

نعت الإدارة التعليمية بنجع حمادي بقيادة راجح الطيب المدير العام، وأبو الوفاء الدردير، وكيل الإدارة، وفاة عبد الرحيم نور الدين، وكيل مدرسة النهضة الجديدة الابتدائية بالرئيسية، والذي توفي اليوم، وهو في مصلى المدرسة، يقرأ القرآن الكريم، ما اعتبره الجميع أنه حسن خاتمة للرجل المعروف عنه الطيبة والشهامة والالتزام وحب الخير والعمل.

ونعى جموع المعلمين ومديري المراحل ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى وخالص المواساة وفاة المغفور له بإذن الله تعالي زميلهم "عبد الرحيم نور الدين " وكيل مدرسة النهضة الجديدة الابتدائية بالرئيسية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأشار العديد من المعلمين، إلى حسن خلق الفقيد، والأخلاق والطيبة والكفاءة والإخلاص في العمل، ليتوفى اليوم وهو يقرأ في كتاب الله في مصلى المدرسة وهو صائم.