دول الخليج تبحث اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا



انطلقت في العاصمة الكورية سيول اليوم، اجتماعات الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا، التي تعد الجولة الأولى بعد توقف المفاوضات بين الجانبين عام 2009م، بهدف زيادة الفرص التجارية والاستثمارية الخليجية في الأسواق العالمية.



وصرح المنسق العام للمفاوضات، رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن هذا الاستئناف يأتي تنفيذًا لتوجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز مكانة مجلس التعاون وتعزيز علاقاته مع شركائه الدولين من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وضمان آفاق جديدة أمام الاقتصاد الخليجي، التي من المقرر أن تختتم في 31 مارس 2022م.