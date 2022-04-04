محافظ قنا يفاجئ المجمعات الاستهلاكية بقوص لمتابعة أسعار السلع الغذائية 

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عدد من المجمعات الاستهلاكية ومعرض أهلا رمضان بمدينة قوص للاطمئنان على أسعار السلع الغذائية وجودة المنتجات المعروضة.

رافقه النائب أشرف أبوالفضل، والنائبة سناء الحساني عضوا مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، والمقدم تامر النجار رئيس مباحث التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ورائد هارون مدير عام فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وخالد ابوالوفا منسق عام حياة كريمة بقنا.

شدد محافظ قنا على الالتزام بالأسعار الاسترشادين المحددة وعدم التلاعب والمغالاة في الأسعار، كما التقى بعدد من المواطنين وحرص على سؤالهم عن آرائهم في أسعار السلع الغذائية والضرورية.

وأوضح محافظ قنا أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية والضرورية تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالمرور الميداني يوميا على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية الأساسية للتأكد من توافر الكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية للأسعار، مؤكدا أنه توجد أرصدة كافية من السلع والمنتجات الأساسية في جميع المخازن ومنافذ البيع.

وناشد الداودي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327-096333638 أو أرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329.

يُذكر أن محافظة قنا أقامت ١١ معرض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع بأسعار مُخفضة بنسبة ٣٠٪؜ عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، هذا بالإضافة إلى ١١٠ منفذ لبيع السلع ما بين منافذ تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ " أمان " التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ شركة المصرية ٢٠٠٠، ومنافذ جمعيتي ومنافذ مشروعات الأمن الغذائي بديوان عام المحافظة.