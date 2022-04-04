بنوك: المصريون اشتروا شهادات الـ 18% بقيمة 423 مليار جنيه خلال أسبوعين

أعلنا البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن ارتفاع حصيلة شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، حيث بلغت 423 مليار جنيه خلال أسبوعين.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت 138 مليار جنيه خلال أسبوعين من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة (طلعت حرب).

من جانبه، قال يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي - في تصريح للوكالة - إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 285 مليار جنيه، خلال أسبوعين من بداية طرحها.

وأكد أبوالفتوح أن البنك مستمر في إصدار الشهادة، منوها أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمى "الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري/ والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها" وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).