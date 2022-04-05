خاص.. مادلين طبر: أتوقع "ملف سري" في الصفوف الأولى بالسباق الرمضاني.. وتشيد بأداء المنتج ريمون مقار

أشادت الفنانة مادلين طبر بأداء المنتج ريمون مقار في اختياره للورق، وأداءه في مسلسل ملف سري المشارك في السباق الرمضاني 2022، كما تحدثت عن رأيها في مسلسل ملف سري.

وقالت “مادلين” في تصريح خاص لـ “الفجر الفني: ” ريمون مقار منتج تقيل بيختار الورق صح،فاهم شغله،من المنتجين شبه المدارس القديمة اللي بيقرأ ورق، بيتدخل في اختيار الكاست، تفاصيل عديدة تخدم العمل يقوم بها بنفسه، تفاصيل عديدة فعلشان كده أعماله مميزة، كما حصد نجاح عالمي لمسلسل نقل عام بطولة الفنان محمود حميده".

وتابعت قائلة: "أتوقع لملف سري أن يكون من أحصنة السباق في الصفوف الأولى لهذا السباق الرمضاني، ونوعية الدراما إلى بيقدمها كمان جديدة دور القضاء في فترة الإخوان 2013، وبيلمس على دور الصحافة والإعلام التي أقوم بتجسيدها من خلال شخصية إلهام النجار".