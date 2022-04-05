تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، في حين يتواجد الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

 

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