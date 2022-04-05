تعرف على حالة الطقس في رابع أيام شهر رمضان المبارك

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس في رابع أيام شهر رمضان المبارك، فمن المتوقع ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ طوال اليوم.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ 7 درجات على القاهرة الكبرى.

طقس شديد الحرارة

وتوقعت الأرصاد إنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس معتدل ليلا

كما توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء خلال فترات الليل.



وعن الأماكن المتواجد فيها أتربة عالقة االيوم الثلاثاء إليكم التالي:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية الغربية

السواحل الشمالية الشرقية

وسط سيناء

طقس مشمس بجنوب سيناء

ومن جهتها، توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، تسجل القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، فيما تسجل الإسكندرية العظمى 36 والصغرى 15 درجات، وعن مطروح فتسجل العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، أما سوهاج تسجل العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن قنا اليوم تسجل العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات ودرجات الحرارة في أسوان اليوم العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وعن سانت كاترين فتصل درجات الحرارة العظمى 30 درجات والصغرى 12.