رابع أيام شهر رمضان 1443.. تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام

ننشر لكم في السطور التالية، موعد الإفطار في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، وعدد ساعات الصيام، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

عدد ساعات الصيام في اليوم الرابع من شهر رمضان

من المفترض أنه يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الرابع من شهر رمضان لعام 2022/ 1443، نحو 14 ساعة و25 دقيقة.

موعد أذان المغرب في اليوم الرابع من شهر رمضان

ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الرابع من شهر رمضان 2022، الساعة 6:16، أما صلاة العشاء فتكون في تمام الساعة 7:35.



دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان.. اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان.. اللهم اشملني في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهّر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيما بعباده المؤمنين.

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان.. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلامَ جمالٍ على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء... اللهم فرج كربنا كما وعدت، وعلى آله وصحبه أجمعين.