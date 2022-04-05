سفرة اليوم الرابع من شهر رمضان.. طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة وعصير الخروب والقطايف

تبحث ربات البيوت على وصفات مختلفة لإعدادها على مئدة رمضان، حيث أن شهر رمضان يتميز بكلاته اللذيذة والمختلفة، وعن طريقة تحضير سفرة اليوم الرابع من شهر رمضان، نقدم لكم في السطور التالية، طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة وعصير الخروب والقطايف.

المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

المقادير

250 جرام مكرونة

250 من اللحم المفروم

بصل

فلفل ألوان

2 ملعقة كبيرة زيت

لتر حليب

4 ملاعق كبيرة دقيق

ملح وفلفل أسود وتوابل وشطه

مكعب زبدة

طريقة التحضير

إضافة الزيت واللحم والبصل المفروم وشرائح من فلفل الألوان بعد تعصيج اللحم

نضيف الملح والتوابل ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق

نقوم بسلق المكرونة بوضعها في ماء ساخن مع ملعقة كبيرة من الملح

نصفيها جيدا من ماء السلق.

تحضير البشاميل

يتم تحضير البشاميل في وعاء حيث نضيف الزبدة والدقيق ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي

نضيف الحليب والملح والفلفل الأسود والشطة ونقلب حتى يصبح قوام البشاميل كريمي

وفي صينية نضيف نصف كمية المكرونه ثم نضيف اللحم المعصج ثم نضيف باقي المكرونة ونغطيها بالبشاميل ونقوم بإدخلها فرن ساخن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبيا.

عصير الخروب

المقادير:

نصف كيلو من الخروب.

لتر من الماء.

1 كوب من السكر.

طريقة التحضير

يتم نقع الخروب في الماء ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتحول الماء الناتج عنه إلى اللون البني.

نضعه على النار الهادئة لمدة ساعة على الأقل حتى الغليان.

نضيف إليه السكر ونتركه يغلي مرة أخرى على النار لمدة ربع ساعة تقريبا.

يتم تركه حتى يبرد تماما ويصفى ويحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق.

يوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلجا، ويقدم مع وجبة الإفطار.

القطايف بالمكسرات

المقادير

½ قطايف.

1 كوب بندق ولوز، محمص ومقطع تقطيع خشن.

½ كوب زبيب صغير.

½ كوب سكر أبيض.

زيت نباتى للقلى.

طريقة تحضير

امزجى البندق والزبيب والسكر فى طبق.

احشى قطع القطايف بحشوة المكسرات واغلقيها بإحكام من الطرف على هيئة نصف دائرة.

في طاسة القلي العميقة سخني الزيت جيدًا على نار عالية.

اقلى القطايف فى الزيت حتى يصبح لونها ذهبى ومقرمش.

صفّيها وضعيها فى طبق التقديم.