سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 5-4-2022 أمام الجنيه المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 5-4-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
59.80 جنيه للشراء.

60.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
57.61 جنيه للشراء.

60.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
57.61 جنيه للشراء.

60.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
57.44 جنيه للشراء.

60.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.12 جنيه للشراء.

60.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
57.87 جنيه للشراء.

60.28 جنيه للبيع.

 

 

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