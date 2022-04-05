ارتفاع سعر نفط عمان 3.21 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء،ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم، بواقع 3.21 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو، ارتفع إلى 105.24 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الاثنين، عند 102.03 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو المقبل 103.49 دولار للبرميل، بارتفاع 3.16 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 100.33 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو القادم، في تمام الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.56 بالمائة؛ ليصل إلى 104.89 دولار للبرميل، رابحًا 1.61 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.45 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 109.09 دولار للبرميل، بمكاسب 1.56 دولار للبرميل عن مستواه السابق.

 

 

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