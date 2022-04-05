المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة 88 مليون ريال

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 88 مليون ريال (227.92 مليون دولار)، من إجمالي إصدار مطروح بقيمة 115 مليون ريال.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار 91 يومًا، بدءًا من غدٍ الأربعاء وحتى 6 يوليو القادم.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.827 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول 99.82 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 0.69554 بالمائة، ومتوسط العائد 0.69675 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 0.75 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1.25 بالمائة للفترة نفسها.

وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وأذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.


 

 

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