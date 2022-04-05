ستاندرد آند بورز: القطاع الخاص الروسي يعاني من تراجع كبير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عانى القطاع الخاص في روسيا من تراجع كبير في نشاطه خلال الشهر الماضي، حيث أدت العقوبات التي تم فرضها بسبب الأزمة الأوكرانية وانخفاض قيمة الروبل، إلى حدوث أكبر تراجع في ظروف التشغيل منذ فترات فرض الإغلاق المرتبط بمكافحة انتشار مرض "كوفيد 19-" في عام 2020، وفقا لما ذكرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية.


وبحسب نتائج مسح أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ونُشر اليوم انخفض مؤشر مديري المشتريات الروسي المركب إلى 37.7  نقطة في مارس، مقابل 50.8 نقطة في الشهر السابق، حيث أعلنت كل من شركات الخدمات والتصنيع عن تسجيل انخفاض حاد.


وانخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات في روسيا إلى 38.1 نقطة مقابل 50.8 نقطة في شهر فبراير، حيث انخفض إلى أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
 

 

 


 

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