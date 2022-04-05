المفوضية الأوروبية تقترح عقوبات جديدة على روسيا



قال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستقترح اليوم على دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات كاسحة جديدة على روسيا تشمل فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو سنويا.



ووفقا لرويترز قال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضا حظر صادرات إلى روسيا بقيمة 10 مليارات يورو أخرى سنويا، منها أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.