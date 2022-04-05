تنفيذا لتوجهيات الرئيس.. مستشفى أم المصريين العام توسع مظلة الخدمات الطبية

بدأت مستشفى أم المصريين العام في الجيزة تحت رئاسة الدكتور صالح فوزي مدير المستشفى والدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة الطبية والدكتور محمد عتريس نائب المدير، في توسيع مظلة الخدمات الطبية المقدمة في كثير من الأقسام، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة فضلا عن عودة مرة أخرى خدمة العلاج عن بُعد لكثير من القرى والمراكز في الوادي الجديد، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما بدأ أيضًا قسم الرمد في توسيع الخدمات الصحية المقدمة للمرضي واستحداث عيادة توعية عن مخاطر العدسات اللاصقة مجهولة المصدر وتقديم النصائح لأمهات الأطفال الرضع والمبتسرين وتقديم النصائح عن أنواع تصحيح الإبصار وعن المرضي الذي يصح لهم إجراء مثل تلك العمليات وعن المرضى الممنوعين من إجراءها لما تمثله خطورة تلك الجراحات إذا تمت في غير محلها، كما من المرتقب إقامة محاضرات مشتركة بين كافة التخصصات والتخصصات الدقيقة؛ لمناقشة الأمراض العامة التي لها أعراض في العين والأنف والأذن والمخ والأعصاب.