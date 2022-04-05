لا داعي للهلع: بذور الخشخاش مجرم زراعتها لكن الأنواع المستخدمة في المأكولات ليس بها مواد مخدرة

د. خالد مصيلحي إبراهيم - أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

الخشخاش هو نبات يستخرج من ثماره الأفيون الغني بمواد فعالة ومخدرة مثل المورفين والكودايين ولكن الأفيون متواجد فقط في الثمار وفي بعض أنواع الخشخاش وليس كل الأنواع ورغم ان بذورها ليس بها افيون لأنه موجود في الثمار فقط لكن قد تتلوث البذور اثناء الجمع بكميات ضئيلة جدا من الافيون لو تم تجميع البذور والثمرة غير مكتملة النضج وقبل جفاف الثمرة وفي هذه الحالات النادرة بيتم معالجتها فورا لإزالة تلوثها بالافيون والمواد المخدرة ويتم معالجتها رغم عدم احتواء البذور على مواد مخدرة لكن تحسبا لتلوثها من الثمار لو كانت غير جافة اثناء جمع البذور

اما الانواع التي يسمح بها بعض البلاد لاستخدام بذورها في المأكولات مثل السمسم في المخبوزات والتوابل فهي بذور انواع من الخشخاش ليس بثمارها اي نوع من الافيون وغير مخدرة على الأطلاق وتستخدم أزهارها في الزينة وبذورها في الأكل وطعم البذور يجمع بين طعم السمسم واللوز ويتم تجميع هذه البذور من أنواع غير مخدرة أو يتم معالجتها جيدا وبعض البلاد تجرم تداول البذور ليس بسبب احتواءها على مواد مخدرة ولكن لمنع زراعتها

فلا داعي من أي هلع لما أثير على بعض المواقع والقنوات التليفزيونية بوجود منتجات بها بذور الخشخاش فبعض البلاد تعمل من هذه البذور كيكة ومخبوزات من قديم الأزل وموجودة في وصفات للطعام كثيرة ولكنها غير منتشرة في بعض البلاد لتجريم زراعتها فكان لا بد للعودة للمتخصصين من الصيادلة قبل ان تسبب هذا الهلع والفزع المبالغ فيه في المنطقة كلها كما حدث خلط بين الخشخاش والحشيش بالرغم انهما نباتين مختلفين تماما ومن عائلات نباتية مختلفة والموضوع ابسط من كل هذا لو تم الرجوع لصوت العلم وسؤال المتخصصين قبل كل هذا الهلع.