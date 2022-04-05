"برعاية السياحة والآثار".. قافلة توعوية لمحافظة الفيوم

نظمت وزارة السياحة والآثار قافلة توعوية لمحافظة الفيوم استهدفت 200 فرد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل، وذوي الهمم، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وبعض المواطنين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الفيوم.

جاءت القافلة التوعوية في إطار اهتمام الوزارة بزيادة الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتعزيز معرفتهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تذخر بها بلدهم.

وهو ما يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تهدف للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ للاهتمام بالعنصر البشري ورفع الوعي السياحي والأثري لديه، حيث تقوم الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن والتي يتم من خلالها تنظيم ندوات توعوية، وزيارات تعريفية للعديد من الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة، وورش عمل فنية بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.

وشارك في القافلة التوعوية أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، وممثلين عن الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال فعاليات هذه القافلة تم تنظيم ندوة توعوية لاستعراض أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الفيوم، بالإضافة إلى الحديث عن الأهمية الاقتصادية والإجتماعية لصناعة السياحة.

وعقب الندوة تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، والتي من بينها قرية تونس التي تشتهر بالحرف اليدوية، وقصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.

وفي سياق منفصل، قام الوكيل الدائم بتفقد مكتب الوزارة بشرم الشيخ للوقوف علي آخر المستجدات في ملف دمج المكاتب الداخلية للوزارة والهيئات التابعة لها، كما اجتمع بالسادة مشرفي ومديري هذه المكاتب لمناقشة سير العمل.

هذا بالإضافة إلى قيامه بزيارة جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ وذلك للتباحث في إطلاق بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات والتي من بينها التدريب وتبادل الخبرات بين القطاع الأكاديمي وقطاعات الوزارة المختلفة والقطاع الخاص السياحي المصري.