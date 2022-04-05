"برعاية السياحة والآثار".. قافلة توعوية لمحافظة الفيوم

جانب من القافلة
جانب من القافلة
Advertisements

نظمت وزارة السياحة والآثار قافلة توعوية لمحافظة الفيوم استهدفت 200 فرد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل، وذوي الهمم، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وبعض المواطنين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الفيوم.

جاءت القافلة التوعوية في إطار اهتمام الوزارة بزيادة الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتعزيز معرفتهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تذخر بها بلدهم.

وهو ما يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تهدف للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ للاهتمام بالعنصر البشري ورفع الوعي السياحي والأثري لديه، حيث تقوم الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن والتي يتم من خلالها تنظيم ندوات توعوية، وزيارات تعريفية للعديد من الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة، وورش عمل فنية بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.

وشارك في القافلة التوعوية أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، وممثلين عن الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال فعاليات هذه القافلة تم تنظيم ندوة توعوية لاستعراض أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الفيوم، بالإضافة إلى الحديث عن الأهمية الاقتصادية والإجتماعية لصناعة السياحة.

وعقب الندوة تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، والتي من بينها قرية تونس التي تشتهر بالحرف اليدوية، وقصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.

وفي سياق منفصل، قام الوكيل الدائم بتفقد مكتب الوزارة بشرم الشيخ للوقوف علي آخر المستجدات في ملف دمج المكاتب الداخلية للوزارة والهيئات التابعة لها، كما اجتمع بالسادة مشرفي ومديري هذه المكاتب لمناقشة سير العمل.

هذا بالإضافة إلى قيامه بزيارة جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ وذلك للتباحث في إطلاق بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات والتي من بينها التدريب وتبادل الخبرات بين القطاع الأكاديمي وقطاعات الوزارة المختلفة والقطاع الخاص السياحي المصري.

العنصر البشري بروتوكول تعاون القومي للمرأة وزير السياحة استراتيجية المجلس القومي للمرأة القطاع الخاص صناعة السياحة محافظة الفيوم وزارة السياحة المجلس القومي قطاعات الوزارة المعالم السياحية السياحة الداخلية طلاب الجامعات تبادل الخبرات جامعة الملك سلمان زيادة الوعي الأهداف الاستراتيجية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لعنصر البشري وزارة السياحة والاثار الجامعات والمدارس الوعي السياحي زارة السياحة والاثار رفع الوعي السياحي مساعد وزير السياحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

مواجهة نارية للأهلي.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2022

مفاجأة مدوية.. حقيقة إستبعاد 4 منتخبات من كأس العالم ومشاركة مصر في المونديال

قمة إنجلترا.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فيريرا يرفض رحيل ثنائي الزمالك للاحتراف