ميناء دمياط يتداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، أنه تم تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بالميناء و4596 شاحنة خلال ال`24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و594 طنا شملت 20 ألفا و218 طن فوسفات و3831 طن رمل و545 طن نترات الأمونيوم، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48 ألفا و45 طنا شملت 10 آلاف و424 طن حديد و4500 طن خردة و3120 طن زيت طعام و9 آلاف طن قمح و2355 طن فول و9900 طن ذرة و3423 طن أبلاكاش و8447 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي 2292 طنا، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1301 حاوية مكافئة وحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1977 حاوية مكافئة.

وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 99 ألفا و995 طنا ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 134 ألفا و540 طنا.