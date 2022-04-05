موانيء البحر الأحمر تتداول 385 شاحنة و5870 طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنه تم تداول 5870 طن بضائع عامة ومتنوعة و385 شاحنة و30 سيارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن حركة الصادرات شملت تداول 1705 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و154 شاحنة و3 سيارات ملاكي وشملت حركة الواردات تداول 4165 طن بضائع عامة ومتنوعة و231 شاحنة و27 سيارة ملاكي.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "دليلة" بحمولة 87 شاحنة و26 سيارة ملاكي والسفينة "الحرية" بحمولة 62 شاحنة وغادرته السفينة "دليلة" بحمولة 89 شاحنة و3 سيارات ملاكي، وشهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينتين "سيناء" و"عمان" حيث استقبل 82 شاحنة بحمولة 107 أطنان بضائع عامة و58 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وسيارة ملاكي وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1705 أطنان بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة "زةخء" قادمة من اليمن بحمولة 4 آلاف طن ردة.