أسعار النفط تقترب من 110 دولارات مع استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم 109.36 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 105.04دولار للبرميل مع استمرارا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وصرح رئيس "دويتشه بنك" الألمانى، كريستيان سوينج، فى مؤتمر صحفى، بأن الاقتصاد الألمانى معرض لخطر الركود فى حال الرفض الكامل لاستيراد النفط والغاز من روسيا.

وأشار سوينج إلى أن البنوك فى البلاد تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألمانى إلى حوالى 2% بنهاية العام الحالي.

وذكر ان الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعى الروسى، فى هذه الحالة سيكون الركود الكبير فى ألمانيا حتميا تقريبا.

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