تفريغ 2361 طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة ترفع علم بنما ويبلغ طولها 182 مترا وغاطسها 12.9 متر لتفريغ 2361 طن رخام بالميناء.

وأوضحت المنطقة - في بيان - أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة بضائع عامة وغادرته سفينتان حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينتان بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.