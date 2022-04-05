891 مليون يورو استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في المجر خلال عام



كشف بنك الاستثمار الأوروبي عن زيادة مجموعة البنك المكونة من بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي لاستثماراتها في المجر خلال العام الماضي 2021 لتصل إلى 891 مليون يورو.

وأشار البنك في بيان له اليوم الثلاثاء إلى أنه قام في العام المنصرم برفع حجم عملياته في المجر للعام الخامس على التوالي حيث أقرض المجر 880 مليون يورو.

ووفقا للبيان قامت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بتوفير 701 مليون يورو لدعم برامج التعافي الأسرع للاقتصاد المجري ودعم استجابة القطاع العام لفيروس "كوفيد -19" في المجر.

وضخ صندوق الاستثمار الأوروبي 11 مليون يورو في الاقتصاد المحلي 5 ملايين يورو في حقوق الملكية و6 ملايين يورو في شكل ضمانات للبنوك المحلية الخاصة والعامة كذلك استثمر صندوق الاستثمار الأوروبي نحو 306.5 مليون يورو في حقوق الملكية.

وأكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا زيروينسكا المسؤولة عن العمليات في المجر التزام مجموعة البنك الأوروبي بتمويل برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجر خاصة طويل الأجل والمستدام والأخضر بالإضافة إلى المساهمة في التعافي من وباء كورونا.

وأضافت أن البنك ساهم في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية حيث قدم 300 مليون يورو إلى حكومة المجر للمشاركة في تمويل البرنامج الوطني لتجديد المنازل الذي تم إنشاؤه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل العام الماضي بهدف تقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تخفيض تلوث الهواء وزيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة ما يترتب عليه دفع النشاط الاقتصادي المحلي والإقليمي وبالتالي زيادة فرص العمل.

وأوضحت زيروينسكا أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي يعد أول قرض من نوعه يتم توقيعه في وسط وجنوب شرق أوروبا بما يتماشى مع مبادئ القروض الخضراء التي وضعتها جمعية سوق القروض لتعزيز أوراق اعتماد بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن القرض يساهم في تسريع عملية التحول الأخضر في المجر إلى اقتصاد محايد للكربون فضلا عن تحقيق أهداف الاتفاقية الأوروبية الخضراء لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050.

وقدم البنك الاستثمار الأوروبي 146 مليون يورو للتخفيف من آثار جائحة كورونا من خلال تمويل شراء المعدات الحيوية والتجهيزات للمجر.