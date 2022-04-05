الكنافة والقطايف.. تعرف على أسعار حلويات رمضان 2022

يزداد البحث كثيرا عن أسعار السلع الغذائية المختلفة، وخصوصا أسعار حلويات رمضان 2022، إذ يحرص الكثير من الصائمين على شراء الحلوى التي تتميز بالطابع الرمضاني لشرائها وإعدادها، حتى يتم تناولها بعد الإفطار، كما أن هناك بعد الحلويات التي يتم توفيرها في شهر رمضان فقط مثل القطايف، ما يجعلهم يقبلون على إعداد تلك الحلوى في شهر رمضان بكثرة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، أسعار حلويات رمضان 2022 في محلات الحلوى، والتي جاء متوسط سعرها كالتالي:-

أسعار حلويات رمضان 2022

وهناك الكثير من أنواع الحلويات المختلفة، والتي يحرص الصائمون على إعداد خلال الشهر الكريم، وجاءت أسعار حلويات رمضان 2022، لتتمثل في الآتي:

أسعار الكنافة في رمضان 2022

- سعر كيلو الكنافة الشعر: يتراوح سعر كيلو الكنافة الشعر بين 23 و26 جنيها.

- الكنافة النابلسية: وسجل سعر كيلو الكنافة النابلسية سعر يتراوح بين 100 و120 جنيها.

- كنافة بلورية فستق: يتراوح سعر كيلو الكنافة البلورية فستق بين 220 و250 جنيها.

- الكنافة السادة: ويصل سعر كيلو الكنافة السادة إلى 80 جنيها للكيلو.

- الكنافة بالكريمة: فيما يصل سعر كيلو الكنافة بالكريمة إلى 85 جنيها.

- الكنافة بالمكسرات: يصل سعر كيلو الكنافة بالمكسرات إلى 130 جنيها.

- الكنافة بالبندق: كما يسجل سعر كيلو الكنافة بالبندق 130 جنيها.

- كنافة بالفستق: وسجل سعر كيلو الكنافة بالفستق 225 جنيها.

- كنافة أساور نوتيلا: ويصل سعر كيلو الكنافة بالنوتيلا إلى 145 جنيها.

أسعار القطايف في رمضان 2022

سجل سعر كيلو القطايف قيمة تتراوح بين 26 و28 جنيها في محلات الحلوى المختلفة، ويختلف سعرها بناء على جودتها، والمنطقي التي يتم بيعها فيها.

أسعار الجلاش في رمضان 2022

وجاء سعر كيلو الجلاش ليسجل قيمة تصل إلى 22 جنيها.

فيما سجلت تورتة أم علي قيمة مالية تتراوح بين 28 32 جنيها في محلات الحلوى المختلفة.